TER : la gratuité de la liaison Diamniadio-AIBD prolongée jusqu’au 11 octobre

La gratuité de la nouvelle liaison du Train Express Régional (TER) entre Diamniadio et l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) est prolongée. Initialement prévue jusqu’au 4 octobre, elle se poursuivra du 5 au 11 octobre 2026 inclus.



Dans un communiqué, la Société nationale de gestion du patrimoine du Train Express Régional (SENTER) et la Société d’exploitation du Train Express Régional (SETER) informent les voyageurs de cette prolongation.



La mesure concerne les trajets effectués dans les deux sens entre Diamniadio et l’AIBD.



Selon les deux sociétés, cette « prolongation permettra à davantage de voyageurs de découvrir la nouvelle desserte et de préparer leurs futurs déplacements vers l'aéroport et les localités desservies».



La gratuité concerne uniquement le tronçon Diamniadio-AIBD. Les voyageurs empruntant les autres parties du réseau TER restent soumis aux tarifs en vigueur.



Cette mesure intervient après la mise en service commerciale de la liaison Diamniadio-AIBD, longue d’environ 19 kilomètres.