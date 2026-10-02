Keur Massar : Un présumé trafiquant tombe avec 80 g de cocaïne

En exécution du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, la Brigade de recherches de Keur Massar a procédé, le 28 septembre 2026 vers 12 heures, à l’interpellation et à la garde à vue d’un individu de nationalité sénégalaise, pour association de malfaiteurs, détention et trafic international d’une substance présumée être de la cocaïne.



Selon la Gendarmerie nationale, c’est à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau de trafic de stupéfiants opérant dans la zone de Keur Massar, les éléments de la Brigade de recherches ont mis en place un dispositif de surveillance et de filature afin d’identifier les différents acteurs et de déterminer leurs rôles respectifs.



Ainsi, le 26 septembre 2026, une ressortissante guinéenne aurait transporté jusqu’au village de Somone, pour le compte du réseau, une quantité de 129,4 grammes de cocaïne ainsi qu’une tablette de haschich pesant 94,5 grammes.



À son arrivée à Somone, les produits auraient été récupérés par le mis en cause, qui en aurait prélevé une partie, tandis que le reste ainsi que la tablette de haschich ont été remis à un ressortissant nigérian établi à Somone, chargé de procéder à la préparation de la drogue.



Les gendarmes ont interpellé le mis en cause et la perquisition de sa chambre a permis de saisir :



-60 grammes de poudre blanche présumée être de la cocaïne ;

-20 grammes de cailloux présumés être de la cocaïne ;

-une quantité de poudre blanche à identifier ;

-plusieurs sachets en plastique ;

-20 000 francs CFA supposés provenir de la vente de drogue et divers autres effets.



L’enquête se poursuit.