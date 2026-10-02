Violences sexuelles : le Sénégal et l’ONU réfléchissent à renforcer la prise en charge des victimes

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr a reçu en audience Najla Nassif PALMA, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Défenseure des droits des victimes, ce vendredi 02 octobre 2026. Selon un communiqué, les échanges ont porté sur la protection et la prise en charge des victimes d’abus et de violences sexuels.



Nassif PALMA a salué l’accueil réservé par le Sénégal aux Nations Unies et à leurs quelque 2 200 agents présents dans le pays. « Ma démarche vise notamment à renforcer la défense des droits des victimes, en particulier les filles et les femmes, et à faciliter leur accès à la justice ».



Elle a souhaité « travailler avec les autorités sénégalaises à l’institutionnalisation de la prise en charge des victimes, tout en identifiant les meilleures pratiques et en renforçant le soutien de l’État à leur endroit ».



De son côté, le ministre de la Justice s’est réjoui de cette visite et a rappelé les relations anciennes et étroites entre le Sénégal et les Nations Unies, notamment à travers la participation de forces sénégalaises aux missions de l’Organisation.



Il a souligné « l’importance d’une éthique de responsabilité pour les personnels mis à la disposition de l’ONU » et indiqué que « l’État pourrait accompagner la réflexion sur la mise en place d’un comité de réflexion consacré à cette problématique, afin de mieux cerner les enjeux et d’apporter une réponse appropriée aux victimes ».