Fleuve Sénégal : risques de débordements précoces dans les zones basses

La montée continue des eaux du fleuve Sénégal suscite des inquiétudes quant à de possibles débordements dans les zones basses dans les jours ou les heures à venir. Aux stations de Bakel(650 km de Dakar) et Matam (600km de Dakar),les niveaux du fleuve ont atteint respectivement 9,21 m et 7,26 m, soit à moins d’un mètre des cotes d’alerte, signalant un risque réel d’inondations même avant l’atteinte des seuils critiques, selon le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, rapport le journal Libération.



Malgré la diffusion d’informations erronées sur les réseaux sociaux concernant des difficultés aux barrages en amont, le ministère insiste sur la réalité des risques de débordements précoces. Les habitants des localités riveraines, en particulier ceux des communes déjà impactées l’année dernière, sont appelés à sécuriser leurs biens et à rester vigilants.



Selon les services du Dr Cheikh Tidiane Dièye, les autorités administratives et territoriales, ainsi que les services techniques de l’État, se tiennent mobiliser pour entreprendre les mesures préventives nécessaires et apporter un soutien aux populations concernées dans cette phase de vigilance, souligne la même source