Foncier : 7 563 titres d'affectation remis aux populations de Niakhar

Le Coordonnateur du Projet de cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF), Mouhamadou Saliou Sow, a présidé à Niakhar une cérémonie de remise massive de 7 563 titres d’affectation foncière. Cette opération, qui s'est déroulée dans le département de Fatick, marque un tournant dans la sécurisation des terres pour les populations locales.







L’innovation majeure de ce programme réside dans l’introduction du Numéro d’Identification Cadastrale (NICAD). Ce système permet de moderniser la gestion foncière en rattachant chaque parcelle à un identifiant unique et numérique, réduisant ainsi les risques de litiges et de doubles attributions qui freinent souvent le développement rural.







La remise des documents s’est effectuée en présence des autorités administratives et territoriales du département. Pour le PROCASEF, cette étape à Niakhar illustre la volonté de l'État de généraliser un cadastre rural fiable, garantissant aux exploitants une sécurité juridique indispensable pour l'investissement agricole et la paix sociale.

