Inondations à Touba : Le préfet de Mbacké juge satisfaisant l'avancement des travaux de drainage

Le préfet du département de Mbacké a salué l'état d'avancement des chantiers de drainage des eaux pluviales à Touba lors d'une visite de terrain effectuée ce mercredi. Ce projet structurant, dont les travaux ont débuté en décembre 2025, est entré dans une phase active pour protéger la cité religieuse contre les inondations.







La particularité de ce nouveau réseau réside dans l'utilisation d'un système gravitaire. Ce choix technologique privilégie l'écoulement naturel des eaux par la pente, offrant une solution plus durable et moins coûteuse en entretien que les stations de pompage traditionnelles. L'objectif est de garantir une évacuation fluide et permanente des eaux lors des fortes précipitations.







Les autorités locales ont souligné que ce chantier est une réponse directe aux problématiques récurrentes d'assainissement de la ville. Le respect du calendrier des travaux devrait permettre de renforcer significativement la résilience de Touba avant l'hivernage, sécurisant ainsi les habitations et les infrastructures routières des zones jusque-là vulnérables.

