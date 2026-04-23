Haute Cour de Justice : Ismaïla Madior Fall muscle sa défense avec l'arrivée de Me Ciré Clédor Ly

L'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, sera traduit devant la Haute Cour de Justice pour des faits de « corruption passive et de concussion ». Cette procédure judiciaire concerne le dossier de la construction du Centre de surveillance électronique au tribunal de Pikine-Guédiawaye.







Pour répondre de ces accusations, l'ancien garde des Sceaux a constitué un pool d'avocats, récemment renforcé par l'arrivée de Me Ciré Clédor Ly. Ce dernier, pénaliste réputé, rejoint une équipe de défense déjà composée du bâtonnier Me Mbaye Guèye, de Me Amadou Sall, de Me Charles Bruiguière et de Me Hamid Ndiaye.







La constitution de Me Ciré Clédor Ly suscite une attention particulière dans le paysage politico-judiciaire. L'avocat est notamment connu pour assurer la défense de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, ancien principal opposant au régime de Macky Sall, dont Ismaïla Madior Fall fut l'un des piliers juridiques et ministériels.







Ce procès devant la Haute Cour de Justice, juridiction compétente pour juger les membres du gouvernement pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, s'annonce comme l'un des rendez-vous judiciaires majeurs de l'année. Les débats porteront sur les conditions de passation et d'exécution du marché public lié à l'infrastructure judiciaire de la banlieue dakaroise.

