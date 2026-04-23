Côte d’Ivoire : le procès en appel d’Affoué Félicité Kouamé fixé au 6 mai après sept ans de détention

La cour d’appel d’Abidjan a fixé au 6 mai prochain le procès en appel d’Affoué Félicité Kouamé, en détention depuis plus de sept ans dans une affaire « d’escroquerie ». La décision a été rendue le 22 avril, à l’issue de sa comparution.





Condamnée en mars 2019 à 20 ans de prison pour « faux et usage de faux », elle est accusée d’avoir perçu plus de 90 millions de francs CFA en échange de promesses de recrutement dans la fonction publique. Elle avait interjeté appel dès le lendemain du jugement.

Depuis cette date, la procédure n’avait pas connu d’avancée notable. Le dossier est resté en attente jusqu’à sa récente remise à l’ordre du jour, après avoir été évoqué sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Justice a évoqué un « dysfonctionnement » dans le suivi de l’affaire.





Lors de l’audience du 22 avril, la défense a présenté une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Celle-ci n’a pas abouti, la cour ayant décidé de renvoyer l’examen du dossier à la date du procès en appel.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi portant création d’un Observatoire national de la détention. Cette structure est chargée d’accéder aux lieux de détention et d’examiner la situation des personnes incarcérées, notamment en ce qui concerne le respect des délais de détention.

Le parquet général est à l’origine du renvoi de l’affaire au 6 mai, date prévue pour l’examen en appel.