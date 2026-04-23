Kédougou : Une explosion de gaz dans une gargote à Djindji fait un mort et cinq blessés

Une explosion de bouteille de gaz a fait six victimes, dont un mort et cinq blessés graves, ce jeudi 23 avril 2026 dans le village aurifère de Djindji, situé dans le département de Kédougou. Le drame est survenu dans la matinée au sein d'une gargote locale alors que des clients prenaient leur repas.







Selon la brigade régionale des secours de Kédougou, les victimes sont des orpailleurs qui prenaient leur petit-déjeuner au moment de la déflagration. Sur les six personnes touchées, cinq présentent des brûlures sévères, tandis qu'une personne a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident.







Les services de secours ont rapidement acheminé le corps sans vie ainsi que les cinq blessés au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou pour une prise en charge médicale d'urgence.







Ce drame remet en lumière la question de la sécurité des installations de cuisine dans les sites d'orpaillage de la région du sud-est, où l'utilisation de bouteilles de gaz domestique dans des espaces souvent exigus et précaires multiplie les risques d'accidents domestiques graves.

