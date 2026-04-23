Souveraineté alimentaire : Le Chef de l’État inaugure les aménagements agricoles du bassin de l’Anambé

Le Président de la République s’est rendu à Saré Coly Sallé pour visiter le secteur G du bassin de l’Anambé, un périmètre agricole de 1 229,85 hectares. Ce projet, dont les travaux de base sont achevés à 99 %, représente une étape stratégique dans la politique nationale de souveraineté alimentaire et de transformation des territoires ruraux.







Porté par la SODAGRI sous l'égide du ministère de l’Agriculture, ce nouvel aménagement est structuré en 914 parcelles. L'infrastructure a été conçue pour accroître durablement la production locale tout en améliorant la résilience des exploitations face aux aléas climatiques grâce à une meilleure maîtrise de l'eau.







Au-delà de l'aspect technique, cette réalisation vise un impact social direct. Le projet ambitionne de dynamiser l'économie régionale en créant des revenus et des emplois, avec un accent particulier mis sur l'insertion des jeunes et des femmes en milieu rural.







Pour le Chef de l’État, cet investissement illustre une volonté de transformer les zones rurales en pôles de stabilité et de prospérité. Cette visite réaffirme la ligne directrice de l'action publique : bâtir la sécurité alimentaire du pays par des infrastructures productives efficaces et un ancrage solide des populations dans leurs terroirs.

