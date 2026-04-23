Pikine-Guédiawaye: la tiktokeuse Mame Walo Ngom libérée et placée sous contrôle judiciaire

La tiktokeuse Mame Walo Ngom a été libérée et placée sous contrôle judiciaire, après avoir été inculpée par le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal de Pikine-Guediawaye, selon les informations de nos confrères de Seneweb. Assistée par ses avocats Maitres Bass, Aboubacry Barro et Marame Dia Sylla, elle est poursuivie pour distribution d’images contraires aux bonnes mœurs. Elle avait été déférée, hier, mercredi 22 avril.



Chaque mois, elle devra passer au cabinet du juge pour émarger. Le magistrat instructeur lui a aussi interdit de faire apparaître sa fille (âgé de 13 ans) dans ses «lives» sur les réseaux sociaux.