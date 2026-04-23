Pikine-Guédiawaye: la tiktokeuse Mame Walo Ngom libérée et placée sous contrôle judiciaire

La tiktokeuse Mame Walo Ngom a été libérée et placée sous contrôle judiciaire, après avoir été inculpée par le juge d’instruction du 2e cabinet du tribunal de Pikine-Guediawaye, selon les informations de nos confrères de Seneweb. Assistée par ses avocats Maitres Bass, Aboubacry Barro et Marame Dia Sylla, elle est poursuivie pour distribution d’images contraires aux bonnes mœurs. Elle avait été déférée, hier, mercredi 22 avril.
Chaque mois, elle devra passer au cabinet du juge pour émarger. Le magistrat instructeur lui a aussi interdit de faire apparaître sa fille (âgé de 13 ans) dans ses «lives» sur les réseaux sociaux.
Chaque mois, elle devra passer au cabinet du juge pour émarger. Le magistrat instructeur lui a aussi interdit de faire apparaître sa fille (âgé de 13 ans) dans ses «lives» sur les réseaux sociaux.
Autres articles
-
Pollution marine : un plaidoyer lancé pour améliorer la qualité des eaux de baignade au Sénégal
-
Après huit jours de voyage depuis le Sénégal, une pirogue transportant 136 personnes arrive ce jeudi sur l'île d'El Hierro
-
Kolda : des commerçants du marché central s’opposent à un déguerpissement sans concertation
-
Prix BOP 2026 : Saaraba Éditions élue « Meilleur éditeur jeunesse de l'année » pour l'Afrique
-
Évaluation citoyenne : ce que "Y en a marre" attend des autorités pour l'initiative "Taxawu Saytu"