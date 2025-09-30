Réseau social
Fonction publique : 780 dossiers administratifs à traiter en 4 jours après le dernier remaniement



Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public a ouvert hier lundi, un guichet unique chargé de traiter 780 dossiers administratifs en seulement quatre jours. Cette initiative a fait suite au dernier réaménagement gouvernemental et a visé à réduire les délais d’attente pour les usagers.

Selon Ahmadou Bamba Tine, Directeur de cabinet du ministère, « il s’agit d’un travail en chaîne qui concerne 780 dossiers. Parmi les 700 dossiers, 500  et quelques doivent être repris parce que la dénomination du ministère a changé », rapporte le journal L’Observateur ce mardi.

Par ailleurs, depuis le remaniement, le ministère a enregistré 222 nouveaux dossiers. « L’idée est d’aller rapidement sur quatre jours, d’éviter autant d’attentes supplémentaires qui pourraient affecter les usagers », a précisé Bamba Tine, selon la même source . 
Ndèye Khouredia Seck (stagiaire)

Mardi 30 Septembre 2025 - 14:36


