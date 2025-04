Fonds Covid-19 : 27 personnes présentées au procureur en 48 heures

Les auditions se poursuivent à un rythme soutenu dans le cadre de l’affaire des fonds Covid-19. Selon le procureur financier El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, 27 personnes ont été présentées au procureur entre mercredi et jeudi.



Cette révélation a été faite ce jeudi, lors du point de presse des procureurs, organisé au Tribunal de Dakar. Le parquet financier multiplie les auditions et les actions judiciaires pour faire toute la lumière sur les détournements présumés de fonds destinés à la gestion de la pandémie.



Cette série d’interpellations s’inscrit dans un vaste dispositif de reddition des comptes, coordonné par le Pool judiciaire financier, dont les résultats commencent à se faire sentir. Depuis sa mise en place, ce pool a permis l’ouverture de 292 dossiers, l’arrestation de 262 personnes et la récupération ou saisie de 15 milliards FCFA.