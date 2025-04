Fonds Covid-19 : plus de 258 millions FCFA récupérés en deux jours

Le Parquet de Dakar a annoncé ce jeudi avoir récupéré plus de 258 millions de francs CFA en l’espace de deux jours, dans le cadre de l’affaire des détournements liés aux fonds Covid-19. L’information a été communiquée par le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, lors d’un point de presse tenu au Tribunal de Dakar.



Selon M. Ndoye, les montants recouvrés s’élèvent précisément à 258 448 233 FCFA, correspondant à des cautions et remboursements versés par des personnes mises en cause dans ce vaste scandale financier. Ces fonds auraient été mobilisés en réponse aux poursuites engagées pour détournement de deniers publics.



Cette conférence de presse, organisée en présence des procureurs généraux, visait à informer l’opinion publique sur l’état d’avancement des procédures judiciaires. Elle intervient alors que plusieurs personnalités, dont des fonctionnaires et d'anciens ministres, sont citées dans le rapport d’audit sur la gestion des ressources Covid-19.



Le parquet a réaffirmé son engagement à faire la lumière sur cette affaire, symbole des attentes de transparence et de redevabilité exprimées par la population. Les enquêtes se poursuivent et d’autres convocations pourraient suivre dans les jours à venir.