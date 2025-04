Fonds Covid : Moussa Sam Daff et Mamadou Ndiaye placés en garde à vue à la DIC

L’enquête sur la gestion des Fonds Covid franchit une nouvelle étape. Plusieurs personnalités et hauts fonctionnaires ont été placés en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC), a-t-on appris ce mardi de sources proches du dossier.



Parmi les personnes interpellées figurent Moussa Sam Daff, directeur de l’hôpital Dalal Jamm, ainsi que l’ancien comptable de l’établissement. Mamadou Ndiaye, ex-directeur de la Prévention au ministère de la Santé, de l’Action sociale et de la Solidarité durant la pandémie de Covid-19, fait également partie des mis en cause.



D’autres responsables seraient également visés par cette procédure, dans le cadre de ce dossier particulièrement sensible lié à la gestion des fonds mobilisés durant la crise sanitaire. Tous les suspects devraient être présentés ce mercredi devant le procureur de la République, en vue d’éventuelles poursuites judiciaires.