Finale 100% sénégalaise en Conférence Ligue : Sabaly, Mendy ou Jackson, qui soulèvera le trophée ?

L'Europe du football aura les yeux rivés ce mercredi 28 mai sur Wroclaw, en Pologne, théâtre de la grande finale de l'UEFA Conférence Ligue 2025. Une affiche inédite qui verra s'affronter le Real Betis face à Chelsea, avec une saveur toute particulière pour les supporters sénégalais. En effet, peu importe l'issue du match, le Sénégal comptera au moins un nouveau champion d'Europe ce soir.



Côté espagnol, le Real Betis pourra compter sur Youssouf Sabaly, latéral droit expérimenté, ainsi que sur Nobel Mendy, jeune talent en pleine ascension. En face, les Blues de Chelsea aligneront Nicolas Jackson, attaquant sénégalais explosif, déjà décisif à plusieurs reprises durant la campagne européenne.



Pour les joueurs sénégalais, cette finale représente bien plus qu'un titre continental. C'est une opportunité de marquer l'histoire et de s'affirmer davantage sur la scène européenne. Sabaly, vise un premier trophée européen, tandis que Jackson rêve d'ajouter une ligne à son palmarès avec Chelsea.



Rappelons que l'Olympiakos avait remporté l'édition 2024, mais ce soir, un nouveau nom s'inscrira au palmarès de cette compétition grandissante. Le suspense est à son comble : Betis ou Chelsea, Sabaly ou Jackson...la réponse tombera dans quelques heures.



Le rendez-vous est fixé : coup d'envoi à 19h00 GMT, à Wroclaw. Que la meilleure équipe et le meilleur « Lion » l'emporte !