CICAD-Amadou Ba : "Refuser de dialoguer, c'est entrer dans l'impasse"

L'ancien Premier ministre Amadou Ba, leader du parti "Nouvelle responsabilité", a répondu présent à l'invitation du dialogue national ce 28 mai. Prenant la parole, il a salué cette initiative : "Malgré les turbulences, cette rencontre constitue un geste d'ouverture à magnifier", a-t-il déclaré.



D'entrée, le leader de l'opposition républicaine a affirmé sa position : "Nous y participons, non par naïveté, mais par fidélité à nos principes, par foi en l'avenir et par amour pour notre patrie". Tout en reconnaissant la tension du climat politique actuel : "Oui, le climat est tendu, il y a des arrestations, des restrictions de liberté qui interpellent". Il a insisté sur la nécessité du dialogue : "Plus le contexte est difficile, plus le dialogue devient une nécessité".



L'ancien ministre des Finances sous Macky Sall a martelé sa conviction : "Refuser de dialoguer, c'est entrer dans l'impasse. Y prendre part, c'est assumer sa part de responsabilité devant la nation".