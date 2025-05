Dialogue national : Abdoulaye Saydou Sow, Moustapha Cissé Lo, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Daouda Diallo parmi les invités

Le dialogue national du 28 mai a officiellement débuté ce matin au Centre International Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Parmi les personnalités présentes figurent d'anciens ministres et acteurs clés de la scène politique sénégalaise, dont Abdoulaye Saydou Sow, ex-ministre de l'Urbanisme, Moustapha Cissé Lo, ancien proche de Macky Sall et Abdoulaye Diouf Sarr, ex-ministre de la Santé, Abdoulaye Daouda Diallo, ancien ministre des Finances.



À son arrivée, Abdoulaye Saydou Sow a tenu à préciser qu’il participait à ce dialogue "en tant que maire de Kaffrine". Réaffirmant sa constance, il a déclaré : "Le Président Diomaye m'associe à tout ce qu'il fait. J'étais présent lors des réflexions sur les Pôles territoriaux. Au-delà de la politique, il y a la République qui prime". Bien que membre de l’Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir), il a pris ses distances en indiquant : "J’ai pris acte de la position de l’APR, mais je ne la partage pas."



Moustapha Cissé Lo, ex-membre fondateur de l’APR a justifié sa présence par sa volonté de contribuer aux débats sur l’avenir du Sénégal : "Si on m’invite à discuter des problèmes du pays, je réponds. Si on me demande ce qui a affaibli les fondements de notre nation, je donnerai mon avis".



L’ancien 2e vice-président de l’Assemblée nationale a également dénoncé "un gaspillage annuel de plus de 100 milliards de FCFA par le gouvernement et les institutions".



Pour sa part, Abdoulaye Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé sous Macky Sall, a salué l’initiative du dialogue national, rappelant qu’elle avait été "lancée par l’ancien président et consolidée par l’actuel chef de l’État", soulignant ainsi son caractère "patrimonial".



Après avoir quitté l’APR en décembre 2024 pour créer son Think tank « Idées », il a expliqué être présent pour "apporter sa pierre à l’édifice" et participer à la réflexion collective.