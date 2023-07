Fonds d'Appui 2022 : les acteurs culturels interpellent Barthélémy Dias sur le non versement de leurs subventions

Les bénéficiaires du Fonds d'Appui aux initiatives culturelles privées de la ville de Dakar de 2022 réunis en un collectif, informent l'opinion nationale et internationale dans un communiqué qu'ils peinent à recevoir leurs subventions.



Ces acteurs culturels qui évoluent dans différents secteurs de la culture avaient été retenus pour bénéficier du Fonds d'Appui aux Initiatives Culturelles Privées de la ville de Dakar, à la suite d’un appel à projets. Après une cérémonie en grande pompe qui s'est tenue le 06 septembre 2022 à l'hôtel de ville de Dakar en présence du Maire Barthélémy Toye Dias, les acteurs culturels retenus ont signé les conventions de partenariat au mois de février 2023 et payé la redevance auprès des Impôts. Malgré toutes les démarches complétées, les virements n'ont pas été perçus à ce jour.



Les tractations menées auprès des autorités municipales se sont avérées vaines et la demande d'audience adressée au Maire Dias est restée sans réponse, selon les acteurs. Mercredi 12 juillet, les bénéficiaires ont rencontré des autorités de la mairie dont l'adjoint du maire Pape Maouloud DIAKHATÉ, Babacar SALL, Mme DIALLO, la représentante du DAF qui leur a affirmé que les fonds n'étaient plus disponibles. Où est passé le fonds d'une enveloppe globale de cent-cinquante millions (150 000 000) FCFA qui doit servir au financement des projets culturels ?



Face à cet état de fait et l'aveu grave de l'autorité municipale, le Collectif exige le virement sans délai de leurs subventions et entend mener toutes les actions nécessaires pour que la ville de Dakar respecte ses engagements.



Le manque de moyens constitue le frein principal aux ambitions des acteurs culturels et lors de son discours du 06 septembre 2022, le Maire DIAS avait été chaudement applaudi pour sa promesse de soutenir la culture. La désillusion est grande pour les acteurs culturels. La culture ne peut vivre sans ses acteurs et ses acteurs ont besoin de moyens donc le collectif invite Mr le Maire DIAS à respecter ses engagements et payer les subventions dans les meilleurs délais.