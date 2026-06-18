Sénégal : Tahirou Sarr défend la ministre Djirèye Clothilde Coly face aux critiques sur son apparence

Au Sénégal, le député Tahirou Sarr, président du parti Jël Linu Moon - Les Nationalistes, a condamné ce jeudi 18 juin les attaques visant la ministre des Sports, Djirèye Clothilde Coly. Il réagissait aux moqueries liées à la coiffure et à la tenue de la ministre, et abondamment relayées sur les réseaux sociaux.



«Je m’insurge contre les moqueries et les attaques visant la nouvelle ministre des Sports, Djirèye Clothilde Coly. La valeur d’une femme ne se mesure ni à sa coiffure, ni à son habillement, ni à son apparence», a-t-il déclaré.



Pour le député, ces critiques détournent l’attention des Sénégalais sur les vrais sujets qui devraient les intéresser. «Le respect des droits humains commence par le respect de la femme, dans toute sa diversité et sa liberté de choix. Chaque femme sénégalaise est un trésor. Élevons le débat public et concentrons-nous sur les véritables enjeux qui concernent notre nation», a-t-il affirmé.





Djirèye Clotilde Coly, actuellement aux Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du monde 2026, est accusée entre autres de ne pas correspondre aux «standards». Sa coiffure très sobre (les cheveux entièrement rasés) a été au cœur de la polémique. Les détracteurs ont jugé ce choix capillaire non conventionnel et éloigné des standards esthétiques traditionnels.