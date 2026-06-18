Attaque de l'aéroport de Niamey: le ministère de la Défense annonce la mort de 11 soldats et deux civils

Au moins onze soldats, deux civils et 22 assaillants ont été tués dans l'attaque contre l'aéroport international de Niamey jeudi 18 juin dans la matinée, selon un bilan provisoire annoncé par le ministère nigérien de la Défense, qui précise qu'une « vaste opération » de l'armée « est en cours » et que l'aéroport international, « totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien ».



Après plusieurs heures de silence et d'incertitude, Niamey a officiellement pris la parole en fin d'après-midi ce 18 juin 2026, quelques heures après une attaque menée à l'aéroport international de la capitale du Niger. Le ministère nigérien de la Défense s'est exprimé dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le bilan est lourd :



« Le bilan provisoire de cette tentative d'incursion perfide s'établit comme suit: côté amis, 13 martyrs dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils, 4 blessés. Côté ennemis, 22 assaillants neutralisés, une vingtaine de suspects interpellés. »



Le ministère ajoute qu'une « vaste opération » de l'armée « est en cours » et que l'aéroport international, « totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien ».



La zone de l'aéroport et les quartiers périphériques étaient bouclés, à la mi-journée, ce 18 juin 2026, tout comme les environs de la présidence et de la primature à Niamey. Des check points étaient visibles dans la capitale du Niger, ainsi que des fouilles et des contrôles d'identité. Toutes les unités de la capitale sont en alerte.



Des explosions et des tirs ont été entendus à l'aube, vers 6h. Les tirs se sont poursuivis pendant plus de deux heures. Selon les premières informations, les assaillants ont visé l'entrée principale de l'aéroport international, du côté civil.



L'aéroport déjà pris pour cible en janvier



Fin janvier 2026, l'aéroport de Niamey ainsi que la base militaire attenante avaient déjà été pris pour cible durant plusieurs heures par une attaque d'ampleur revendiquée par la suite par le groupe État islamique. Elle avait été repoussée par les Forces armées nigériennes (FAN) et ses partenaires russes. Cette attaque avait fait, selon les autorités, quatre blessés et de nombreux dégâts matériels.



Le général Abdourahamane Tiani, chef du régime militaire issu du coup d'État du 26 juillet 2023, avait évoqué « une faille dans le dispositif » qui avait « permis l'attaque », dont « l'objectif était de détruire toutes les capacités aériennes » de l'armée du Niger. Abdourahamane Tiani s'en était alors pris à ceux qu'il appelait les « sponsors de ces mercenaires » : le président français Emmanuel Macron, le président béninois Patrice Talon - auquel a succédé Romuald Wadagni - et le président ivoirien Alassane Ouattara. « Nous les avons suffisamment écoutés aboyer. Qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir », avait-il prévenu. L’identité des assaillants de ce 18 juin reste à confirmer, à ce stade.



Une opération de déguerpissement de plusieurs quartiers autour de l'aéroport a débuté au début du mois. Les autorités mettant en avant des raisons de sécurité.