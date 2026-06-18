Sénégal : Aminata Touré apporte son soutien à la ministre Djirèye Clotilde Coly, victime d’attaques sexistes

Fraîchement nommée ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, Djirèye Clotilde Coly est la cible d’une vague d'attaques sexistes, de moqueries et de propos misogynes sur les réseaux sociaux. Ces critiques malveillantes, qui se sont principalement focalisées sur son apparence physique et son style vestimentaire, ont même valu des sanctions disciplinaires à un étudiant en journaliste de la prestigieuse école du CESTI (Dakar). Même si ce dernier s’est déjà excusé, il avait déploré la nomination d’une «dissidente culturelle à la tête d’un département ministériel».



Ce jeudi 18 juin, alors que les critiques continuent, Aminata Touré, ancienne Première ministre, a tenu à apporter son soutien à la victime. «J’apporte mon soutien total à la nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports face aux attaques misogynes et moyenâgeuses. La meilleure réponse à apporter sera votre détermination de fer que nous lisons déjà dans votre sérénité», a écrit l’actuel Haut représentant du chef d’Etat.



Djirèye Clotilde Coly, actuellement aux Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du monde 2026, est accusée entre autres de ne pas correspondre aux «standards». Sa coiffure très sobre (les cheveux entièrement rasés) a été au cœur de la polémique. Les détracteurs ont jugé ce choix capillaire non conventionnel et éloigné des standards esthétiques traditionnels.



Au-delà de sa coiffure, son style et la coupe de ses vêtements ont été scrutés de manière sexiste. Certains internautes ont affirmé que son allure générale manquait l'élégance protocolaire attendue pour un membre du gouvernement.