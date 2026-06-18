Promotion des enseignements religieux : les Oulémas du Fouladou disposent désormais d'un siège pour diffuser le savoir islamique

Les Oulémas du Fouladou franchissent une étape importante dans leur mission de promotion de l’islam et de l’enseignement religieux. Leur nouveau siège, construit à Kolda sous l’initiative du Dr Oumar Ba, président de l’Association des Oulémas du Fouladou, a été officiellement mis en service ce jeudi 18 juin lors d’une cérémonie religieuse empreinte de ferveur et de recueillement.



L’infrastructure, entièrement financée par le guide religieux, se veut un véritable cadre de formation, de réflexion et de partage des connaissances islamiques. Elle comprend plusieurs espaces fonctionnels, notamment une salle de conférence destinée à accueillir des rencontres religieuses et intellectuelles, ainsi qu’une bibliothèque qui constitue l’un des principaux atouts du complexe.



Selon Dr Oumar Ba, cette bibliothèque démarre ses activités avec un important fonds documentaire d’une valeur estimée à plus de quatre millions de francs CFA. Ce premier lot comprend de nombreux ouvrages de référence, dont plusieurs écrits par des érudits sénégalais, offrant ainsi aux chercheurs, étudiants et fidèles musulmans un accès privilégié à la connaissance islamique.



Profitant de cette cérémonie d’inauguration, le président de l’Association des Oulémas du Fouladou a lancé un appel à l’unité et à l’appropriation de cet espace par l’ensemble de la communauté musulmane.



« Nous invitons nos frères musulmans, toutes obédiences confondues, à s’approprier ce siège », a déclaré Dr Oumar Ba. Selon lui, cette infrastructure est appelée à devenir un véritable temple du savoir où chacun pourra renforcer ses connaissances religieuses et approfondir sa compréhension des enseignements de l’islam.



L’initiative est saluée par les nombreux invités venus prendre part à l’événement. Elle traduit la volonté des Oulémas du Fouladou de renforcer l’éducation religieuse et de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale au sein des communautés.



La cérémonie a également été marquée par des séances de prières et de bénédictions. Les guides religieux ont formulé des vœux pour un Sénégal paisible, stable et prospère. Des prières ont aussi été élevées pour un hivernage généreux, porteur de bonnes récoltes et d’abondance pour les populations.



Avec la mise en service de ce nouveau siège, les Oulémas du Fouladou disposent désormais d’un outil majeur pour accompagner la diffusion du savoir islamique et renforcer leur contribution au développement spirituel et social de la région de Kolda.