Foot : Après l'épisode Marc Brys, Samuel Eto'o nomme déjà le nouveau sélectionneur du Cameroun

Quelques heures après son altercation lunaire avec le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Bys, le président de la Fédération camerounaise (Fecafoot), Samuel Eto'o, a décidé, mardi, de convoquer une réunion d'urgence du comité exécutif. À l'issue de celle-ci, la Fecafoot a annoncé, dans un communiqué, la mise à pied de Marc Brys.



"Le président de l'association a rappelé au sélectionneur national que l'association de football est son employeur et qu'il serait tenu responsable de ses manquements. Avant de quitter la salle, M. Brys a lancé une série d'accusations et d'agressions verbales à l'encontre de M. Eto'o", a indiqué la fédération dans un communiqué.



Une chose est certaine, la fédération camerounaise de football voulait cette fois décider, seule, du nom du prochain sélectionneur, sans que le ministère des Sports n'intervienne, comme dans le dossier Marc Brys.



L'information est tombée, Martin Ndtoungou Mpile, déjà sélectionneur du Cameroun en 2008, occupera le poste par intérim. Il sera accompagné de David Pagou et Narcisse Tinkeu Nguimgou.