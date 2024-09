Foot : Habib Beye attend sa chance en Ligue 1 tout en continuant comme consultant pour Canal +

Habib Beye, malgré son succès en tant qu'entraîneur du Red Star, qu'il a mené au titre en National et à une montée en Ligue 2, n’a pas trouvé de poste en Ligue 1 comme il le souhaitait cet été. Refusant d’entraîner en Ligue 2 et souhaitant un projet de plus grande envergure, des discussions avaient eu lieu avec le FC Metz, mais la relégation du club a empêché sa nomination. Depuis, son nom a peu circulé. Beye reste cependant optimiste et confiant quant à son avenir en tant qu'entraîneur.



« Je n’ai qu’une seule casquette, pour l’instant », glisse l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille lors de la conférence de rentrée du service des sports de la chaîne cryptée mercredi.



Loin d’être démotivé par l’été qu’il vient de passer, le consultant-entraîneur reste toujours confiant. « De toute façon, ça arrivera. Parce que mon métier, c’est aussi entraîneur et que je veux entraîner. J’ai entraîné, je suis parti… », ajoute-t-il. « Il n’y a aucune déception par rapport à cet été, pas du tout. Parce qu’il faut trouver le bon projet. Et ce projet, on le trouvera en temps et en heure… »



En attendant, il reprend son rôle de consultant pour Canal +, où il commentera notamment la Ligue des champions et la Premier League.