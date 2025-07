Foot : la CAF dévoile le nouveau trophée de la CAN Féminine 2024

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé le nouveau trophée de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Maroc 2024. La CAF parle d’un « symbole fort de l’essor et de la reconnaissance du football féminin à travers le continent africain ».



Inspiré directement du trophée emblématique de la CAN masculine, ce nouveau design va bien au-delà d’une simple récompense : il incarne une célébration de l’égalité, de l’unité et de l’excellence.



À travers ce trophée, la CAN Féminine affirme une conviction puissante : la grandeur du football dépasse les genres.



Un design empreint de symboles et de sens



D’après la CAF, son esthétique remarquable présente des pétales identiques s’élevant en spirale, chacun représentant une nation participante. Ensemble, ils forment la silhouette d’une fleur en pleine éclosion, symbole intemporel de croissance, d’émancipation et de beauté. Une image qui illustre parfaitement le parcours du football féminin africain et la force vibrante de ses athlètes.



Du cœur de cette structure florale émerge une sphère dorée, discrètement texturée comme un ballon de football. Ornée d’une carte d’Afrique en or brillant, elle reflète l’ambition, la fierté et l’influence mondiale du continent dans le football féminin, détaille la CAF.



Confectionné en argent étincelant et en or mat, le corps du trophée est cerclé d’un anneau doré gravé du logo de la CAF, marquant l’engagement indéfectible de la Confédération à valoriser le football féminin dans ses 54 associations membres.

Sa base, en marbre blanc immaculé, repose sur des lignes dorées raffinées et porte le nom de la compétition en lettres d’or mat, ancrant ainsi l’héritage de la CAN Féminine dans le riche patrimoine sportif de l’Afrique.



Une nouvelle ère pour le football féminin africain



Alors que la nouvelle génération de stars africaines s’apprête à briller lors de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Maroc 2024, ce trophée se veut un phare d’inspiration, destiné à faire rêver des millions de jeunes filles sur le continent, à les encourager à croire en elles et à viser le sommet.



Le nouveau trophée de la CAN Féminine marque un tournant décisif pour le football africain, là où la fierté rime avec progrès, et où la victoire s’illumine avec équité.