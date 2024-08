Foot : Manchester City remporte le Community Shield

Manchester City a remporté le Community Shield aux tirs au but face à Manchester United (1-1, 7-6 t.a.b.), samedi au stade de Wembley à Londres. L'Argentin Alejandro Garnacho a ouvert le score en faveur de United (82e) et Bernardo Silva a arraché l'égalisation pour City (89e). L'international portugais était entré en jeu neuf minutes plus tôt.



Les Citizens avaient perdu les trois dernières éditions, contre Leicester, Liverpool et Arsenal. Samedi la formation de Pep Guardiola était privée de Kyle Walker, John Stones, Phil Foden et de l'Espagnol Rodri, qui n'ont toujours pas repris après avoir disputé la finale de l'Euro.



Le Belge Kevin De Bruyne, lui, était remplaçant et n'est entré en jeu qu'en toute fin de match. La Premier League reprend la semaine prochaine. Manchester United recevra Fulham vendredi 16 août et Manchester City se déplacera à Chelsea dimanche 18 août.