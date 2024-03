Foot : Mbaye Niang veut revenir en sélection nationale

À travers son compte Instagram, Mbaye Niang s’est confié sur l’équipe nationale du Sénégal. Répondant à un internaute sur Instagram, l’attaquant ne s’est pas caché. L’attaquant d’Empoli a toujours les « Lions » dans un coin de la tête. Il espère revenir rapidement en sélection.



« J’ai à cœur de retrouver mes coéquipiers, mes frères en sélection ainsi que le public sénégalais. J’ai été en sélection pendant un moment et j’espère y revenir rapidement. Je travaille d’arrache-pied pour mon club actuel, mais aussi pour être à nouveau dans la liste des convoqués en équipe nationale. Quoi qu’il arrive, je resterai à jamais le premier supporter du Sénégal », a confié Mbaye Niang.



Un peu plus de quatre ans après sa dernière sélection, celui qui compte quatre buts et deux passes décisives en 23 sélections avec le maillot national rêve toujours de revenir en sélection.

Finaliste de la CAN 2019, le natif de Meulan était aussi présent lors du Mondial 2018. Le buteur sénégalais a retrouvé un bon niveau du côté de la Serie A avec 11 buts et 3 passes décisives cette saison.