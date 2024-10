Foot : Paul Pogba pourrait faire son retour sur les pelouses dès 2025

Paul Pogba, suspendu pour dopage, pourrait rejouer avant la fin de l’hiver, le Tribunal arbitral du sport (TAS) ayant ramené vendredi sa suspension de quatre ans à dix-huit mois.



«Je vous confirme la décision: 18 mois de suspension à compter du 11 septembre 2023. La décision est rendue sans les motifs, qui suivront plus tard», a déclaré à l’AFP un porte-parole de la juridiction internationale, que le champion du monde 2018 avait saisie en appel.



Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en 2026, l’international français (91 sélections, 11 buts), qui aura 32 ans le 15 mars prochain, sera donc autorisé à reprendre la compétition dès le 11 mars.



Il a publié vendredi soir sur son compte Instagram une photo en gros plan de deux pieds – les siens ? – portant des chaussures de foot siglées Pogba avec des chaussettes à ses initiales ornées du drapeau de la France et des deux étoiles de championne du monde.



Contrôlé positif à la testostérone (NDLR: la testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire) en août 2023 à l’occasion d’un match entre la Juventus et l’Udinese auquel il n’avait pas participé et suspendu provisoirement le mois suivant, Paul Pogba avait été suspendu pour quatre ans le 29 février dernier par le tribunal antidopage italien.



Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, son entourage avait avancé la thèse d’une contamination accidentelle via un complément alimentaire prescrit par un médecin consulté aux Etats-Unis.



De son côté, le TAS n’a pas encore communiqué les raisons de sa décision rendue vendredi.