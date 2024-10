Foot : « Tu vas manquer au football », l’hommage poignant de Lionel Messi à Andres Iniesta

Lionel Messi a réagi à l’annonce de la retraite d’Andres Iniesta. L’argentin a laissé un message vibrant à son ex coéquipier.



De 2004 à 2018, Lionel Messi et Andres Iniesta ont partagé le vestiaire du Football Club Barcelone. Ils ont disputé ensemble 489 matchs, remportant tous les titres nationaux et internationaux sous les couleurs du club catalan. Comme annoncé le 1er septembre dernier, Andres Iniesta a officialisé sa retraite internationale ce lundi.

Occasion pour la Pulga de rendre hommage à l’espagnol.



« Tu es l’un des coéquipiers les plus charmants avec qui j’ai eu le plaisir de jouer. Tu manqueras au ballon et à nous aussi ! Je te souhaite toujours le meilleur, tu es phénoménal », a publié l’homme aux 8 Ballons d’or sur son compte Instagram.

Andres Iniesta a reçu plusieurs messages de ses anciens entraîneurs et coéquipiers.



«L’un des talents les plus importants», a commenté Pep Guardiola.



«Ce n’était pas un footballeur avec un physique imposant, il était plutôt comme ça (il montre son auriculaire) mais intellectuellement, le football, c’était comme ça», a affirmé Louis Van Gaal.