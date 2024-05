Foot: Un entraîneur français de 33 ans décède après avoir été frappé par la foudre

La foudre a frappé un homme sur un terrain de football hier soir à Courrières (Pas-de-Calais), une commune à côté de Lens. Malgré l’intervention des secours et une longue tentative de réanimation des équipes médicales, l’homme de 33 ans a succombé à ses blessures. Selon La Voix du Nord, quatre hommes ont été blessés (brûlures, céphalées…), dont un gravement, et 29 autres personnes se trouvaient sur place lorsque la foudre s’est abattue sur le terrain.



Le Pas-de-Calais n’était pourtant classé jeudi soir qu’en vigilance jaune aux orages par Météo-France. L’homme décédé était un entraîneur du club amateur AS Courrières. Une cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) a été mise en place dès hier soir pour soutenir les nombreux témoins du drame.