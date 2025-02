Foot : coach Beau Saliou Touré rejoint Teungueth FC, Mamadou Dia Diop quitte l’AS Kaffrine

C'est désormais officiel, Serigne Saliou Touré dit Beau Touré est le nouvel entraineur de Teungueth FC pour le reste de la saison. L'ancien entraîneur de RS Yoff, de Wally Daan de Thiès et de l'ASC Saloum de Kaolack va guider le club rufisquois pour les 6 mois à. Ce sera sa première expérience en Ligue 1. «Il sera sous la responsabilité du Directeur technique, Badara Sarr», précise le club rufisquois dans un communiqué. Badara Sarr avait assuré l'intérim sur le banc après le départ de Sidate Sarr.



L'AS Kaffrine se retrouve sans entraîneur après la démission de Mamadou Dia Diop. À mi-parcours de sa première saison en Ligue 2, le club du Ndoucoumane, classé 13e, enregistre le départ de son technicien.



Avec un bilan de 3 victoires, 6 nuls et 4 défaites en 13 journées, l’équipe affiche la deuxième meilleure attaque du championnat avec 16 buts. Ancien coach de Thiès FC et de l'Avenir de Mbacké, Mamadou Dia Diop a décidé de jeter l’éponge, selon le quotidien sportif Record.