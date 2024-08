Football : Kaba Diawara limogé après la déroute de la Guinée aux Jeux olympiques

Kaba Diawara n’est plus le sélectionneur de la Guinée. La Fédération guinéenne de football (FGF) a annoncé, dimanche 4 août, se séparer de l’entraîneur qui dirigeait à la fois l’équipe première et la sélection olympique présente aux JO de Paris 2024.



« Cette décision a été prise en raison de l’absence de réalisation des objectifs sportifs qui avaient été fixés contractuellement », a justifié l’instance par voie de communiqué, sans faire mention de la contre-performance de la Guinée aux Jeux olympiques de Paris 2024.



Le « Syli National » avait quitté le tournoi dès la phase de poules après trois défaites en autant de matches, dont un revers face aux Bleuets de Thierry Henry (1-0), le 27 juillet dernier.



L’objectif initialement assigné au staff sortant était de faire progresser le Syli National A parmi les 10 meilleures nations africaines au classement Fifa au cours d’une période d’évaluation de deux ans. Malheureusement, cet objectif n’a pas été atteint, ce qui a conduit à la nécessité d’une réorientation stratégique », précise par ailleurs la FGF.



Nommé sélectionneur de l’équipe national sénior en avril 2022 à la suite d’un appel à candidatures, Kaba Diawara aura passé deux ans et quatre mois à la tête du syli national avant de voir son aventure prendre fin.



La décision remerciant Kaba Diawara a été annoncé dans un communiqué par la fédération. « Il a été décidé de mettre en place un directoire transitoire chargé de la gestion technique du Syli A. Ce directoire sera en place jusqu’à au moins novembre 2024, période correspondant à la fin des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 » a fait savoir la FGF dans un communiqué.