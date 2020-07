Football: Le champion du monde en 1966, Jack Charlton est décédé

C'est un jour triste pour tout le football anglais. Champion du monde en 1966, Jack Charlton est décédé ce vendredi à l'âge de 85 ans. Surnommé "Big Jack" ou encore "la Girafe", le grand frère de Bobby s'est éteint «paisiblement et entouré des siens» à son domicile de Northumberland, précise le communiqué de la famille, parcouru par le média français Footmercato. C'est une véritable légende qui s'en va.



Associé à Bobby Moore en 1966, il a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de son époque. International anglais à 35 reprises (6 buts), il a également porté le maillot de Leeds à 773 fois entre 1952 et 1973, ce qui en fait le joueur le plus capé de l'histoire des Peacocks. Jack Charlton est ensuite devenu entraîneur à Middlesbrough et Sheffield Wednesday notamment, avant de devenir sélectionneur de l'Irlande entre 1986 et 1996, emmenant tout de même deux fois l'Eire en Coupe du Monde (1990 et 1994) et une fois à l'Euro 88.