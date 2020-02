Football : Le président de la Fédération malgache recherché par la justice pour corruption

Le Bureau indépendant anticorruption (Bianco) à Madagascar demande de l'aide pour retrouver Raoul Arizaka Rabekoto, le président de la fédération de football du pays.



L'organisme de la lutte contre la corruption a publié une déclaration intitulée "Où est M. Raoul Arizaka Rabekoto ?" avec des numéros de téléphone à contacter, pour les personnes ayant des informations.



Le 17 février, Bianco a déclaré qu'il enquêtait sur Rabekoto dans des affaires de " détournements de fonds résultant d'actes suspectés de corruption grave commis avec le CNAPS (club de football local)".



Rabekoto, l'ancien directeur général du CNAPS, ne s'est pas présenté le 20 février dans les bureaux du Bianco pour répondre aux questions sur les accusations.



Plusieurs autres personnes faisant l'objet d'une enquête du Bureau indépendant anticorruption se sont rendues dans les bureaux de l'organisme et y ont été interrogées.



Toujours selon les informations rendues publiques par ce bureau, dès le 3 février, Rabekoto avait été interdit de quitter le pays par le Bianco.



Le président de la Fédération malgache de football avait déclaré dans le passé qu'il était prêt à faire face à la justice et qu'il n'avait rien fait de mal.



La déclaration de l'organisme de lutte contre la corruption a également indiqué qu'il y a eu des rumeurs contradictoires sur l'endroit où se trouve Rabekoto, avec certaines indications qu'il a quitté Madagascar et d'autres disant qu'il est toujours dans le pays.