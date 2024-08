Football-Mercato : Voici 11 impressionnants internationaux sénégalais libres de tout contrat

Alors que le mercato estival touche à sa fin, plusieurs footballeurs sénégalais sont encore libres de tout contrat.



Il s’agit de :

​-Clément Diop, l’ancien international (1 sélection en A) est l’un des rares gardiens de but sénégalais encore sans contrat. Le portier de 30 ans, formé à Amiens, a été libéré par l’Atlanta United (MLS) depuis janvier 2024.



-Moussa Wagué semblait s’être parfaitement relancé avec l’Anorthosis Famagouste dans le Championnat chypriote la saison dernière, mais le latéral droit et ancien joueur du Barcelona a décidé, il y a quelques semaines, de résilier son contrat avec la Grande Dame. À 25 ans, il lui reste tant à offrir.



-Pape Abou Cissé (28 ans), le défenseur central est recalé à la visite médicale à l’AEK Athènes puis à l’Aris Salonique. L’ancien joueur de l’As Pikine devrait normalement retrouver un point de chute, après sa petite pige dans le Championnat de Turquie, à l’Adana Demirspor, la saison dernière.



-Mamadou Mbaye, le défenseur de 26 ans, a peu joué depuis le début de sa carrière professionnelle, seulement 20 matchs avec l’équipe première du Cádiz Club de Fútbol. Il est libre comme l’air après avoir quitté le club andalou cet été, et est à la recherche d’un nouveau défi.



-Joher Khadim Rassoul (28 ans), l’ancien joueur de l’Adana Demirspor, a quitté Pendikspor cet été. Après son séjour en Turquie, le défenseur sénégalais, devrait forcément se trouver un nouveau club.



-Ousseynou Thioune (30 ans), lui comme son ami Moussa Wagué, n’a pas souhaité d’aller au bout de son contrat avec l’Anorthosis Famagouste. Souvent performant en Ligue 2 française (115 matchs), l’ancien joueur du FC Sochaux et de Dijon pourrait faire du bien à beaucoup de clubs de l’antichambre du football français.



-Cheikhou Kouyaté, après de nombreuses saisons en Premier League (295 matchs), l’ancien joueur de West Ham, Crystal Palace et Nottingham Forest en Angleterre n’a toujours pas déposé ses valises dans un club cette année. À 34 ans, l’un des doyens de la formation de Aliou Cissé se vit sans club.



-Pape Alioune Ndiaye (33 ans). L’ancien joueur d’Osmanlispor, Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagumruk et Pendikspor est l’un des milieux de terrain les plus appréciés dans le Championnat de Turquie depuis de nombreuses années. Le natif de Dahra Djolof reste sans club aussi.



-Bouna Sarr (32 ans) a vu son contrat en Bavière prend fin cet été. Annoncé dans le viseur de clubs d’Italie et de la France, l’ancien joueur du FC Metz et de l’Olympique de Marseille n’a pas encore trouvé un nouveau point de chute.



-Mbaye Niang , malgré une bonne fin de saison dernière avec Empoli. L’ancien joueur de l’AC Milan, du Stade Rennais ou encore de Bordeaux était annoncé dans le viseur du Stade Malherbe de Caen, son club formateur évoluant en Ligue 2, mais ce dossier ne devrait pas aller plus loin. Reste à voir où le joueur de 29 ans poserait ses valises pour cette saison.



-Moussa Koné. Libéré par le LASK (Autriche), l’attaquant de 27 ans cherche où se relancer pour cette saison.