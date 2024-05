Football : Pourquoi Hansi Flick ne peut toujours pas entraîner le FC Barcelone ?

Annoncé comme nouveau coach du FC Barcelone, l’Allemand Hansi Flick ne serait toujours pas inscrit par le club catalan pour commencer à entraîner. En raison principale avancée par les médias espagnols : des problèmes financiers.



Le FC Barcelone est dans une situation délicate. Déjà il y a quelques années, les soucis financiers du club catalan ont coûté à la carrière de Lionel Messi, qui n’avait pu rester avec son équipe, se dirigeant finalement vers le PSG.



Un entraîneur et des joueurs non-inscrits



Encore aujourd’hui, les problèmes de fond collent à la peau des Barcelonais, selon Marca. À tel point que son nouvel entraîneur, annoncé officiellement il y a peu, Hansi Flick, n’est toujours pas inscrit pour disputer LaLiga. L’Allemand ne peut donc pas encore officiellement apparaître sur un banc, avec tout son staff.



Cette situation toucherait également des joueurs, y compris les pépites Gavi et Alejandro Baldé, qui pourraient donc devenir des cibles dans le mercato estival. Celui-ci ne démarrant officiellement que le 1er juillet cette saison, les dirigeants ont jusqu’à cette date du temps pour trouver une solution. Et la piste prioritaire est celle d’un partenariat avec Nike, qui pourrait remplir les caisses de 100 millions d’euros. En attendant, le FC Barcelone est sur un fil.