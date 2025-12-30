CAN 2025 : le Sénégal creuse l’écart face au Bénin

Le Sénégal creuse l’écart à la 63e minute grâce à Habib Diallo. Sur un excellent travail de Sadio Mané sur le côté gauche, ce dernier délivre un centre parfait que Diallo reprend pour tromper le gardien béninois. Les « Lions » mènent désormais 2-0 face aux « Guépards ».
