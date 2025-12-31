RDC: le président Félix Tshisekedi lance un projet d'extension de la capitale

Estimé à plus de 50 milliards de dollars, ce projet pour la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), vise la création d’une cité moderne et industrielle, dotée d’infrastructures sociales capables de rendre l’agglomération autonome. La future ville s’étendra sur plus de 40 000 hectares mis à disposition par l’État congolais et pourrait accueillir jusqu’à cinq millions d’habitants.



Le modèle de financement se veut diversifié : partenariats public-privé (PPP), prêts occasionnels, financements bancaires, interventions de banques de développement, modèles BOT (Build-Operate-Transfer), garanties foncières, levées de fonds et subventions.



Au cœur du projet figure un pôle industriel multisectoriel, structuré autour de huit parcs spécialisés, allant de la haute technologie aux industries de transformation, en passant par la pharmacie et l’économie circulaire.



L’objectif est double : réduire la dépendance du pays aux importations et désengorger Kinshasa.Un pôle industriel et médical

Les projections avancées par les autorités sont ambitieuses : l’implantation de 1 200 usines en cinq ans et la création de près de 225 000 emplois directs, dont 30 000 dès la première année, au profit des jeunes qualifiés.