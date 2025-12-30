CAN 2025 : le Sénégal s’impose face au Bénin, la RD Congo hérite de l’Algérie en huitième de finale

Le Sénégal s’impose 3-0 face au Bénin lors de la troisième et dernière journée du groupe D de la CAN 2025.



Les « Lions » ont ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à une tête victorieuse d’Abdoulaye Seck. À l’heure de jeu, Habib Diallo a doublé la mise sur un excellent centre de Sadio Mané, avant que Chérif Ndiaye ne scelle le score en toute fin de rencontre sur penalty. Seule ombre au tableau : l’expulsion du capitaine Kalidou Koulibaly.



Grâce à ce succès, le Sénégal conserve la première place du groupe D, tandis que la RD Congo, malgré sa victoire 3-0 contre le Botswana, devra affronter l’Algérie en huitièmes de finale.

