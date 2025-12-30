CAN 2025 - Gana Guèye sur les huitièmes de finale : « Tu gagnes ou tu rentres »

Le Sénégal a terminé premier du groupe D après sa victoire 3-0 face au Bénin à Tanger, se qualifiant pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. Un résultat satisfaisant pour Idrissa Gana Guèye, qui s’est exprimé à l’issue de la rencontre.



« C’était important pour nous, on est venus ici pour aller loin. Ce but nous permet de finir premiers de ce groupe et de rester sur Tanger. Mais rien n’est encore gagné, ce n’est que la première étape, les matchs de poules sont passés. Maintenant, commence une étape importante, les phases éliminatoires. Tu gagnes, tu restes, tu perds, tu rentres chez toi. Il va falloir bien se reposer et préparer le prochain match », a-t-il déclaré aux journalistes.



Le joueur d’Everton a également souligné la difficulté de la phase de groupes, marquée par l’enchaînement des rencontres et la pression.



« C’est toujours compliqué un match de poules. Il y a la fatigue, car nous avons joué trois matchs très rapprochés, et un peu de pression aussi. Aujourd’hui, nous avons su rester calmes, continuer à faire circuler le ballon et profiter de nos opportunités. Même à dix après l’expulsion de Koulibaly, nous avons réussi à créer un penalty et à le transformer. Nous sommes déçus pour Kalidou, mais il est très important pour l’équipe. Comme il l’a toujours dit, c’est avec en groupe que nous irons loin. Et nous allons continuer à le prouver dans les prochaines étapes », a analysé le milieu de terrain.