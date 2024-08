Football : à peine arrivé à Manchester United, Leny Yoro sera absent trois mois en raison d'une blessure

Fraîchement arrivé à Manchester United, l'ancien lillois Leny Yoro s'est blessé lors d'un match amical contre Arsenal dimanche et sera indisponible pendant environ trois mois.



Coup dur pour Leny Yoro. Le défenseur Français, qui faisait sa deuxième apparition avec les Red Devils dimanche, s'est blessé à la 35e minute du match amical de préparation finalement perdu contre Arsenal (1-2). Après s'être fait soigné longuement sur la pelouse, le joueur de 18 ans a ensuite été vu en béquilles avec une botte au pied gauche. Et les nouvelles ne sont pas bonnes: il devrait être absent pendant environ 3 mois.



Selon RMC Sport, le jeune défenseur manquera neuf rencontres de championnat ainsi que le début de la campagne du club en Ligue Europa et League Cup.



Courtisé par le PSG puis le Real Madrid, Leny Yoro avait finalement choisi de rejoindre Manchester United pour cinq ans, avec une option de prolongation d'une année supplémentaire. Un club qu'il avait été convaincu de rejoindre après s’être entretenu avec Rio Ferdinand, légendaire défenseur des Red Devils.



Avec un transfert estimé à 62 millions d'euros (plus huit millions supplémentaires sous la forme d'éventuels bonus), il est par ailleurs devenu le troisième joueur le mieux vendu par le Losc et le défenseur le plus cher de la Ligue 1.