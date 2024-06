Football : crise au Mali, les internationaux comme Hamari Traoré menacent de boycotter la sélection

Plusieurs internationaux, dont le capitaine et ancien Rennais Hamari Traoré, menacent de boycotter la sélection nationale du Mali si leurs dirigeants ne remédient pas à la crise que traverse selon eux le football national depuis des années.



Des joueurs de Ligue 1 partagent le message

Plusieurs joueurs de l’équipe nationale, dont le capitaine Hamari Traoré (Real Sociedad), ont publié sur les réseaux sociaux une lettre aux supporteurs qui déplore l’absence de résultats depuis des années, la « mauvaise gestion » de leur sport par leurs dirigeants et le manque de professionnalisme de ces derniers.



« Nous partageons pleinement votre colère et votre déception », disent-ils aux supporteurs dans ce message republié par El Bilal Touré (Atalanta Bergame), Kamory Doumbia (Brest), Falaye Sacko (Montpellier) et d’autres. « Si la situation reste inchangée, nous nous réservons le droit ne pas honorer la sélection et de ne pas participer aux prochains matches de qualification », pour la Coupe du monde 2026, dit le texte.



Le Mali, éliminé en quarts de finale de la CAN en 2024, est seulement quatrième du groupe I des qualifications pour la Coupe du monde avec une victoire, deux nuls et une défaite. Il reste sur un nul 0-0 contre Madagascar en juin, bien qu’en supériorité numérique une grande partie du match.



Les joueurs ne sont arrivés à destination à l’autre bout de l’Afrique que quelques heures avant le match après plusieurs reports de vol, ont rapporté différents médias. La fédération a annoncé le 13 juin mettre fin aux fonctions de l’entraîneur national Eric Sékou Chelle.