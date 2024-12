Football : la Russie veut jouer un match amical contre le Sénégal

Un affrontement amical entre la Sbornaya et les Lions ? C'est une idée que la Fédération de football de Russie (RFS) ne rejette pas, selon des informations du journal Le Monde repris par Footboom. Exclue des compétitions officielles de la FIFA et de l'UEFA depuis son "opération spéciale" en Ukraine, lancée par le président Vladimir Poutine en février 2022, l'équipe nationale de football russe doit désormais se contenter de matchs amicaux.



Après avoir affronté plusieurs nations asiatiques, l'équipe dirigée par Valeri Karpin, ancien milieu de terrain de RCD Mallorca et de la Real Sociedad, tourne désormais son attention vers l'Afrique, ayant battu le Cameroun en octobre 2023.



En plus d'un match amical prévu en juin 2025 contre le Nigéria, la Russie garde également un œil sur les équipes nationales sénégalaise et guinéenne lors de la même date FIFA à la fin de la saison 2024-2025 (juin).