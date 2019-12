Football: la Super Coupe de la CAF en février 2020 à Doha

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, et Son Excellence Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, président de la Qatar Football Association (QFA), ont signé, vendredi un accord qui verra la Super Coupe de la CAF se dérouler le 14 février 2020 à Doha, la capitale du Qatar, lit-on sur le site officiel de la Caf.



Le match de Super Coupe qui se jouera le 14 février opposera l'Espérance Sportive de Tunis, vainqueur de la Ligue des Champions CAF 2018-2019 à Zamalek (Egypte), vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF 2018-2019. La coupe programmée l'an prochain marque la deuxième fois consécutive que Doha accueille la Super Coupe de la CAF dans le cadre d’un accord de coopération entre la CAF et la QFA.



L'équipe marocaine Raja Club Athletic a été couronnée championne de la Super Coupe Total CAF 2019 pour la deuxième fois de son histoire, battant l'Espérance de Tunisie 2-1 en mars dernier au stade Thani Bin Jassim de Doha, un match regardé par plus de 18.000 spectateurs. C'était la première fois que le match unique était joué en dehors du continent africain.