Football : les Américaines attaquent leur fédération pour « discrimination »

A trois mois du Mondial-2019 de football en France, les championnes du monde américaines ont saisi l’occasion, vendredi 8 mars, de la Journée internationale pour les droits des femmes pour repartir à l’attaque face à leur fédération qu’elles accusent de « discrimination » en matière de salaires et de conditions de travail. Les 28 joueuses de « Team USA » ont porté plainte contre la fédération (USSF) devant un tribunal de Los Angeles (Californie).



« En dépit du fait que les internationales et internationaux sont sélectionnés pour assumer les mêmes responsabilités et pour participer à des compétitions internationales pour le même employeur, l’USSF, les joueuses sont, de façon constante, moins payées que les joueurs », détaille le texte de la plainte. « Et ce, alors que les résultats des joueuses sont meilleurs que ceux des joueurs, avec, à la différence de la sélection masculine, des titres mondiaux pour l’équipe féminine », poursuit le texte.