Footlocal: Malick Daff choisit les U17 au détriment du Jaraaf de Dakar

L' Asc Jaraaf annonce que Malick Daf n'est plus l'entraîneur de l'équipe première.

Le club communiquera ultérieurement sur cette séparation.#FootLocalSn #FootLocal

— Asc Jaraaf (@ASCJaraafsn) February 14, 2021



Malick Daff a choisi de continuer avec la sélection nationale U17, qui a remporté samedi le tournoi de qualification à la Coupe d'Afrique des nations obtenant par le même coup son ticket pour la compétition prévue au Maroc en mars. Ainsi, il perd son poste d'entraîneur à la tête de Jaraaf.Et ce dernier n'a pas manqué de faire une annonce pour informer ses supportters que "Daff n'est plus entraîneur de Jaraaf", dans un communiqué publié sur le compte Twitter du club de la Médina, vainqueur (1-0) dimanche de la manche aller du tour de cadrage de la Coupe CAF contre le Platinum FC du Zimbabwe.D'ailleurs, Cheikh Seck, ancien gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal a indiqué que "C’est un choix très compréhensible et le Jaraaf se doit de l’accompagner dans cette décision qui honore tout le monde’’.