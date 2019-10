Forfait pour Brésil-Sénégal: Mbaye Niang donne sa version après avoir insulté les journalistes

De tout cœur avec mes potes actuellement à Singapour pour Senegal-Bresil, une blessure m’ayant empêché de faire le voyage avec la sélection. Le médecin de la sélection et le coach ayant constaté avec professionnalisme mon indisponibilité.

“Gaindé un jour, gaindé toujours”.🇸🇳

L'international sénégalais Mbaye Niang est revenu sur son forfait pour le match amical de jeudi entre le Brésil et le Sénégal. après avoir traité tous les journalistes sénégalais de "menteurs" dans un tweet qu'il a ensuite supprimé, le joueur a donné sa version."De tout cœur avec mes potes actuellement à Singapour pour Senegal-Bresil, une blessure m’ayant empêché de faire le voyage avec la sélection. Le médecin de la sélection et le coach ayant constaté avec professionnalisme mon indisponibilité.", a-t-il publié sur son compte Twitter.Ce mardi, le journal Record a révélé un clash entre Mbaye Niang et le staff technico-médical des "Lions", qui découlerait d'un refus du joueur de disputer le match de jeudi.