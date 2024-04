Formation de la petite catégorie: la Fédération néerlandaise compte s'appuyer sur le modèle sénégalais

La Fédération sénégalaise de Football (FSF) a annoncé sur son site avoir reçu une visite de courtoisie de la part du Secrétaire général de la Fédération néerlandaise de Football, M. Gijs de Jong, et le directeur de l'Académie internationale de cette fédération, M Van der Star.



Ces deux responsables du football néerlandais, reçus par le président de la FSF, Me Augustin Senghor, ont eu des discussions qui «ont tourné autour du développement du football dans les deux pays qui ont beaucoup de choses en communs. Ils sont tous deux de petits pays par la superficie et la population, mais ce sont de grands pays de football. Les deux fédérations ont une vision commune concernant la philosophie du jeu et la gestion des coachs», précise le communiqué.



Concernant les infrastructures et la formation de la petite catégorie, le Secrétaire général de la Fédération néerlandaise de Football trouve que la Fédération sénégalaise de Football a aussi la même vision et a réussi le pari avec des moyens limités. Il estime qu'ils « vont s'appuyer sur le modèle sénégalais pour améliorer le travail qu'ils ont accompli dans leur pays ».