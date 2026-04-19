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Choc des générations : Eumeu Sène tombe devant Ada Fass



Choc des générations : Eumeu Sène tombe devant Ada Fass
Ada Fass a remporté une victoire historique contre Eumeu Sène ce dimanche à l'Arène nationale. Le jeune lutteur a su dompter l'expérience de l'ancien Roi des arènes par une attaque éclair, s'imposant ainsi comme le nouveau patron de la nouvelle génération. Ce triomphe redistribue les cartes au sommet de la lutte sénégalaise.



Dimanche 19 Avril 2026 - 21:26


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