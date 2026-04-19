Choc des générations : Eumeu Sène tombe devant Ada Fass

Ada Fass a remporté une victoire historique contre Eumeu Sène ce dimanche à l'Arène nationale. Le jeune lutteur a su dompter l'expérience de l'ancien Roi des arènes par une attaque éclair, s'imposant ainsi comme le nouveau patron de la nouvelle génération. Ce triomphe redistribue les cartes au sommet de la lutte sénégalaise.